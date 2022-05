Al Liceo “Berto” di Vibo la cerimonia di premiazione del contest europeo Etwinning

La fine dell’anno scolastico si avvicina e, così, arriva il momento di raccogliere i risultati delle numerose iniziative intraprese dagli studenti.

Al Liceo scientifico “Berto” si è svolta, lunedì scorso, la cerimonia di premiazione del “The Fake News Meme Contest”, contest promosso dalla classe IV B indirizzo ordinario, coordinato dai docenti Campanella, Cugliari e Fratini nell’ambito del progetto eTwinning (comunità di scuole europee che incentiva l’uso delle nuove tecnologie) “Fama Volat”, realizzato in collaborazione con scuole spagnole, francesi e italiane.

La manifestazione è stata introdotta dalla dirigente scolastica Caterina Calabrese,che ha elogiato l’iniziativa che ha favorito una collaborazione europea a cui il liceo Berto non è affatto nuovo: da anni ormai è riconosciuta quale scuola eTwinning e si è più volte aggiudicata ambitissimi premi e riconoscimenti.

Poi la professoressa Campanella, che ha spiegato l’iniziativa e ha invitato i ragazzi a presentare il loro lavoro svolto. In relazione al tema eTwinning dell’anno “Alfabetizzazione mediatica e disinformazione”, gli studenti hanno approfondito le dinamiche di diffusione delle notizie false in Grecia, a Roma e in altri paesi europei, per poi stabilire somiglianze e differenze con il mondo di oggi, in cui la notizia viaggia velocemente soprattutto attraverso il web.

Durante le diverse fasi di realizzazione del progetto, hanno lavorato in teams transnazionali per dare vita a prodotti collaborativi come video, giochi, e-book, immagini parlanti e per condividere ciò che hanno scoperto tutti insieme.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori delle tre sezioni del Meme contest sulle fake news (Europa, Guerra russo-ucraina, Donne dell’antichità); agli allievi della IV B sono stati consegnati gli attestati di Ambasciatori Junior del Parlamento Europeo, per il loro prezioso lavoro di disseminazione nella scuola e sul territorio dell’organizzazione e della struttura del Parlamento Europeo.

La dirigente ha voluto, inoltre, ricordare che gli Ambasciatori, in occasione delle tre giornate del Festival della scienza, hanno allestito un padiglione appositamente dedicato alla Festa dell’Europa, il quale ha riscosso numerosi apprezzamenti. Proprio nell’ottica di una scuola che si apre alla dimensione collaborativa europea, la dirigente ha invitato i presenti a diffondere e a far meglio conoscere le potenzialità di eTwinning, perché il futuro si colori di blu sempre di più!