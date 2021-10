Maltempo con allerta arancione, scuole chiuse a Vibo e in diversi comuni

Il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, considerate le condizioni meteorologiche avverse, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado – nonché delle ville e dei parchi – per la giornata di domani lunedì 25 ottobre. Sono infatti previste forti piogge, vento e temporali sparsi in tutta la provincia, ragion per cui la Protezione civile ha emanato un’allerta arancione (rossa in buona parte della Calabria, ne abbiamo parlato QUI). “È stato attivato il Centro operativo comunale – scrive il sindaco Limardo – per monitorare costantemente la situazione e adottare ogni misura necessaria per affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità”. Segnalati venti forti e pericolo di mareggiate, possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti.

Gli studenti del capoluogo di provincia non sono gli unici in cui domani – per ragioni precauzionali – non si farà lezione. Scuole chiuse infatti, al momento, anche a Polia (ne abbiamo parlato QUI), Fabrizia, Sorianello, Soriano, Capistrano, Pizzoni, Gerocarne, Filadelfia e Nicotera. La stessa decisione, vista l’allerta rossa, anche nel comune di Catanzaro (ne abbiamo parlato QUI).

Alla cittadinanza si raccomanda la massima cautela e in particolare: non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’albero ristrette per cause antropiche; nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori; non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a volate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.