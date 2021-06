Regionali, Tajani a Vibo: “‘Ndrangheta? Si combatte con Alta velocità e Ponte” (VIDEO)

“Noi siamo sempre per la legalità. La malavita organizzata si combatte se lo Stato è presente, se crea lavoro, certamente non si combatte con il Reddito di cittadinanza, con una visione superata“. Così questa mattina Antonio Tajani – vicepresidente del Partito Popolare Europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia – presente per circa un’ora a Vibo Valentia per incontrare gli esponenti locali del partito e presentare la candidatura di Roberto Occhiuto (ne abbiamo parlato QUI). “Per questo – continua Tajani rispondendo a una nostra domanda sulla lotta alla ‘ndrangheta – dobbiamo puntare sull’Alta velocità e sul Ponte sullo Stretto. Bisogna tagliare l’erba sotto i piedi alla criminalità, fare la lotta solo a chiacchiere non serve: serve agire e creare lavoro“.

“La gente meridionale – ha detto nel corso dell’incontro – può essere protagonista della crescita del Paese, perchè è non gente che chiede solo assistenzialismo. Parliamo di una bellissima terra che può diventare un porto turistico straordinario“. La ricetta per rilanciare la Calabria, evidenzia, prevede di “puntare sulle infrastrutture con i soldi del Recovery“. Per questo “un presidente che sia in contatto sia con Roma che con Bruxelles permetterà alla Calabria di essere una regione modello, di fare un salto di qualità”.

Garantito infine pieno supporto a Roberto Occhiuto in caso di elezione: “Non gli faremo mancare il nostro sostegno. ‘Noi’ a partire da Silvio Berlusconi“. Evidenziando che “qui in Calabria i sondaggi ci danno come primo partito” e che, quindi, c’è la possibilità di “continuare il lavoro iniziato dalla nostra amica Jole Santelli“.

