Regionali, Occhiuto a Vibo: “Qui vengo volentieri, avrete un amico alla Regione” (VIDEO)

Un salto a Vibo prima della sua presentazione ufficiale, come candidato presidente di Regione, che si terrà in mattinata a Lamezia. Roberto Occhiuto – accompagnato dal coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, dalla responsabile azzurra per i rapporti con gli alleati Licia Ronzulli e dal coordinatore nazionale Antonio Tajani – ha incontrato nella sede vibonese del partito esponenti e sindaci del territorio. Da Maria Limardo ai consiglieri comunali, passando per diversi membri della Giunta del Comune di Vibo e politici da tutta la provincia.

“Scelgo Vibo come altra provincia di elezione”.

“È la seconda volta che vengo a Vibo, ma questa volta è quella buona” ha esordito il candidato della coalizione di centrodestra, ricordando la presentazione semi-ufficiale avvenuta dieci giorni fa (ne abbiamo parlato QUI)”. “Io sono di Cosenza e qualcuno a Reggio ha già iniziato a dire ‘eh ma i candidati sono sempre di Cosenza’. Quindi – aggiunge scherzando – devo scegliere un’altra provincia di elezione e mi scelgo Vibo. Qui verrò sempre con grande piacere: tutti i sindaci della Calabria, ma soprattutto voi, avrete un amico come presidente di Regione“.

“Ci batteremo per far recuperare reputazione alla Calabria”.

E sul ruolo che lo aspetta, se riuscirà a vincere le elezioni, afferma: “La Calabria è presentata come una terra ingovernabile, noi pensiamo che non sia così. Ci sono tanti problemi, a partire dalla ‘ndrangheta che va estirpata con determinazione, ma anche tante risorse. Dobbiamo quindi velocizzare la spesa pubblica e lavorare insieme affinché la regione possa programmare, perché se non ripartono i lavori pubblici non riparte la regione“. Inevitabile, poi, un passaggio sul tema della sanità: “La sanità commissariata non è riuscita a migliorare le cose. Io penso che ai calabresi non interessa chi governa la sanità, se sia il presidente di Regione o un commissario, basta che sia capace”. Anche se Forza Italia, in primis Tajani, ha ribadito anche oggi la necessità di porre fine al commissariamento. “Ci batteremo per far recuperare reputazione alla Calabria. È una regione bellissima con grandi risorse, una bella politica – conclude – può fare la Calabria ancora più bella“.

“Vibo può fare da traino per tutta la regione”.

Roberto Occhiuto ha anche ringraziato Giuseppe Mangialavori: “Si parla tanto del ticket Occhiuto-Spirlì, ma io avrò un co presidente che è Giuseppe“. Lo stesso senatore vibonese che, ai nostri microfoni, precisa: “Roberto è troppo buono. Io sono un senatore e il coordinatore regionale, quando dice ‘co presidente’ è perchè c’è una fortissima intesa. Lui sarà il presidente e io sarò al suo fianco, così come tutti quanti gli altri, se dovesse avere bisogno di noi”. Mentre sulla centralità della provincia vibonese evidenzia: “Vibo avrà il ruolo che deve avere, al pari delle altre province, già in questa legislatura Vibo ha dimostrato di avere molte attenzioni captando diversi milioni di euro. E la stessa cosa succederà in futuro: Occhiuto è un presidente lungimirante e sicuramente sa che una provincia come Vibo può fare da traino per l’intera regione, soprattutto per quanto riguarda il turismo“.

Calabria “regione modello” e il Ponte sullo Stretto.

“Ho chiesto la cortesia al presidente Tajani e alla senatrice Ronzulli di fare visita – ha detto ancora Mangialavori – perchè ci tenevo che conoscessero una delle tante realtà che Forza Italia ha nella nostra regione”. Tajani che, dal canto suo, ha parlato della necessità di “un presidente che sia in contatto con Roma e Bruxelles per permettere alla Calabria di essere una regione modello”. “Il Ponte sullo Stretto – ha poi aggiunto – darà grandi possibilità alla Sicilia ma anche alla Calabria, e permetterà agli amministratori di poter lavorare meglio per dare risposte ai cittadini. La Calabria non ha nulla di meno del resto del Paese“. Mentre la senatrice Ronzulli ha ringraziato i sindaci presenti perchè “siete vessati, indagati, mal pagati, senza averne colpa. Siete voi la prima linea. Un grande applauso perché non meritate di finire sotto la scura della magistratura per cose di cui non siete responsabili, siete molto coraggiosi”.