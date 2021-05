Denise Pipitone, l’ex pm: “Al 90% è la bambina vista a Milano”

Non è la ragazza rintracciata a Scalea Denise Pipitone. Sulla scomparsa della piccola, avvenuta il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, restano tanti punti interrogativi. E comunque, l’unica segnalazione ritenuta attendibile, anche e soprattutto perchè non è mai stata verificata/smentita realmente, è quella legata alla piccola Danas, una bambina molto somigliante a Denise, vista a Milano, in compagnia di alcuni rom. Nelle scorse ore, intervistato al programma tv “Storie Italiane” di Rai 1, l’ex procuratore capo di Marsala, Alberto di Pisa, ha ammesso che “al 90% la bambina vista a Milano è Denise Pipitone per tanti motivi: la somiglianza fisica, il taglio che aveva sulla guancia sinistra e l’accento siciliano”.

L’ex pm inoltre parla di un possibile rapimento, dando credito alla pista rom e al trasferimento al di fuori dalla Sicilia: “C’è un’intercettazione in cui Jessica Pulizzi afferma di averla portata a casa di qualcuno, quindi si presume che abbia prelevato la bambina, questo qualcuno si suppone l’abbia consegnata a qualcun altro che successivamente l’ha ceduta ai nomadi”.