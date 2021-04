Tropea vince e diventa il “Borgo dei Borghi 2021”. Macrì: “Un’emozione per la vita!”

È Tropea la vincitrice dell’ottava edizione del concorso “Borgo dei Borghi 2021” (ne avevamo parlato QUI). Ad annunciarlo è stata la conduttrice Camilla Raznovich in diretta su Rai 3. La giuria tecnica del noto concorso era formata: dalla chef stellata e protagonista canale tv Food Network Rosanna Marziale; dal geologo e conduttore di “Sapiens”, su Rai 3, Mario Tozzi; e dal professore, divulgatore e dottorando in storia dell’arte alla Sorbona di Parigi, Jacopo Veneziani. “Un’emozione per la vita!” ha esultato sui social il sindaco della Perla del Tirreno, Giovanni Macrì.

Vittoria dell’intera Calabria. “Tropea esulta della vittoria – scrive il sindaco Macrì – e accanto alla gioia avverte la profonda gratitudine per i tanti che hanno contribuito a decretarla. É stato un afflato indescrivibile di condivisione, un passa parola ininterrotto che, senza difficoltà alcuna, ha unito tutti in un unico desiderio: conquistare l’ambito premio. Il trofeo non certifica semplicemente la bellezza senza tempo di un luogo magico in cui s’intrecciano armoniosamente cultura e natura ma anche la coesione di una comunità sana che travalica il Borgo cittadino per coinvolgere l’intera Calabria, che ha eletto Tropea come proprio emblema, tutti i tropeani, i calabresi sparsi nel mondo e i tantissimi che, liberamente, ne hanno fatto il proprio luogo dell’anima”.

La dedica a Jole Santelli. Il sindaco di Tropea, con “profonda commozione”, ha dedicato la vittoria a Jole Santelli, “la nostra giovane governatrice prematuramente e improvvisamente scomparsa”: “Cara amica di Tropea e della Calabria – scrive Giovanni Macrì – gioisci anche tu di questo successo della tua Terra che va nella direzione che tu desideravi tracciando per noi calabresi dimensioni nuove, fresche, pulite, profumate di impegno e di comunione”.

Di seguito la classifica completa:

Tropea (Calabria)

Baunei (Sardegna)

Geraci Siculo (Sicilia)

Albori (Campania)

Grottammare (Marche)

Campli (Abruzzo)

Malcesine (Veneto)

Pietramontecorvino (Puglia)

Corciano (Umbria)

Cocconato (Piemonte)

Finalborgo (Liguria)

Trivento (Molise)

Borgo Valsugana (Trentino)

Valsinni (Basilicata)

Poffabro (Friuli Venezia Giulia)

San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna)

Buonconvento (Siena)

Issime (Val d’Aosta)

Pomponesco (Lombardia)

Pico (Lazio)