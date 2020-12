Coronavirus a Vibo, salgono a 58 i positivi a Piscopio: a breve l’ordinanza di “zona rossa”

L’emergenza sanitaria in Calabria sta creando preoccupazione, in questi ultimi giorni del 2020, soprattutto nel Vibonese. Sono due i focolai di Coronavirus registrati: uno a Fabrizia (ne abbiamo parlato QUI) e uno a Piscopio, frazione del capoluogo di provincia. In quest’ultimo caso i contagi accertati, dopo l’esito positivo di altri 12 tamponi molecolari, sono saliti a 58. Dati “non favorevoli”, come li ha definiti il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, che precisa: “Sta per essere dichiarata la zona rossa per Piscopio con un’ordinanza del presidente della Giunta regionale Nino Spirlì”.

“La nostra comunità è stata duramente colpita proprio quando ci si apprestava a festeggiare la festa più bella dell’anno. I piscopisani però – ha aggiunto la Limardo – hanno da subito reagito e tuttora stanno dimostrando la forza e il coraggio che da sempre li contraddistingue. Siamo certi che sapranno superare anche questo brutto momento”.

Un ringraziamento “particolare”, infine, “ai due consiglieri comunali di Piscopio Pietro Comito e Giuseppe Cutrullà che, con amore e grande spirito di abnegazione, si stanno prodigando nell’interesse della comunità mettendosi a disposizione di tutti i cittadini”. “Anche i volontari della Protezione Civile – conclude – stanno facendo la loro parte, già da oggi è attiva una postazione con il seguente numero anche WhatsApp al numero 380 2870293″.