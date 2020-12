Coronavirus nel Vibonese, focolaio anche a Fabrizia: 30 contagiati. Chiesta la “zona rossa”

Su 46 tamponi molecolari 24 sono risultati positivi, per un totale, adesso, di 30 contagiati. A preoccupare nel Vibonese – oltre alla frazione di Piscopio del capoluogo – è anche la situazione di Fabrizia, dove si registra un focolaio del virus che crea particolare allarme considerata anche la popolazione di soli 2100 abitanti circa. Sono inoltre 22, ancora, i tamponi molecolari in attesa dell’esito.

Viste le decine di contagiati il sindaco, Francesco Fazio, ha deciso di sospendere il mercato settimanale, chiudere il cimitero comunale, gli impianti sportivi, il parco giochi e le piazze comunali, così come le scuole che “rimaranno chiuse fino a cessata emergenza”. “Si potrà uscire solo per estrema necessità per come previsto dalla normativa nazionale – scrive il primo cittadino – e si rimane in attesa di risposta da parte della Regione Calabria per istituzione della zona rossa“. Una richiesta che, da quanto si apprende, verrà confermata con un’ordinanza regionale che dovrebbe arrivare già in mattinata.

“Invito fortemente a rimanere nelle proprie case – conclude – e di uscire solo per estrema necessità, di usare i dispositivi di sicurezza, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità sanitarie”.