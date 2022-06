Tutela aziendale nella crisi d’impresa, apprezzata conferenza del Paci

Grande seguito per la conferenza tenutasi in sala Zuccari a Palazzo Giustiniani, patrocinata da Professionisti d’Azienda Crisi d’Impresa (Paci), dal senatore Francesco Laforgia e dalla senatrice Silvia Vono, voluta dall’avvocato Alessandro Parritta, penalista e consigliere giuridico presso il Senato della Repubblica, sul tema della tutela aziendale nella crisi d’impresa. A distanza di pochi giorni dall’approvazione, in esame definitivo, da parte del Consiglio dei Ministri del relativo codice della crisi, accademici, imprese e mondo delle professioni ne hanno discusso in una ricca tavola rotonda, partecipata da importanti relatori tra i quali Linda Vaccarella dell’Ufficio legislativo Ministero della Giustizia e Rosaria Giordano Magistrato, assistente di studio presso la Costituzionale. A moderare i lavori Sonia Mazzucco, vicepresidente dell’Ungdcec e tesoriere di ConfProfessioni Lazio.

L’organizzazione scientifica, curata dal consigliere di Cassazione Fabrizio Di Marzio, ha permesso di svolgere un confronto mirato a comprendere quali strumenti sono affidati dal Legislatore alle aziende per gestire e superare la crisi d’impresa. “La trasparenza societaria è il bene giuridico da tutelare per il tramite di un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni dell’ente e volto a prevenire sia la commissione di illeciti sia la crisi dell’impresa. D’altra parte, per quanti ancora non lo avessero compreso fino in fondo, il Codice della Crisi che entra in vigore a metà luglio fa del secondo comma dell’art. 2086 C.C. l’obbligo di legge in capo all’imprenditore di adottare il MOG ai sensi del D.Lgs. 231/01, istituendo un Organismo di Vigilanza efficace”, così Parrotta ad esordio del suo intervento.