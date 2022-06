Caldo infernale ancora per due giorni, bollino rosso in Calabria

Il caldo continua a tenere l’Italia sotto schiaffo ancora per altri giorni. Oggi sono 13 le città da bollino rosso, ossia il massimo livello di allerta che prevede un’ondata di calore che può mettere a rischio la salute di tutta la popolazione e non solo dei soggetti fragili. Ma il trend è in preoccupante aumento, perché domani le città saranno 19 e giovedì addirittura 22. E’ quanto si legge nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, aggiornato a oggi.

Le città più calde

Domani saranno in allarme rosso Ancora, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. A queste si aggiungeranno giovedì Trieste, Venezia e Verona. Tra le grandi città, a soffrire di più sono Roma e Napoli. Nella Capitale, tra oggi e giovedì la temperatura percepita passerà dai 37 gradi ai 35, mentre Napoli avrà una temperatura percepita costante intorno ai 36 gradi. Il massimo della temperatura percepita si registrerà domani a Catania con 38 gradi.