Meteo, ancora temperature alte ma non si esclude qualche temporale

Il meteo sostanzialmente resterà invariato in questa nuova settimana. Come riportano gli esperti di 3bmeteo.com, di fatto l’anticiclone africano non abbandonerà il nostro territorio.

In questo quadro va sottolineato però un aspetto: al Nord ci sarà il passaggio di una perturbazione che di fatto porterà per qualche ora a un rapido abbassamento delle temperature per poi lasciare spazio nuovamente al caldo. Si tratta di veri e propri break temporaleschi che lasciano poco spazio però al refrigerio necessario in una estate così torrida e asfissiante. Si tratterà di una brevissima parentesi: l’anticiclone infatti tornerà a far sentire tutta la sua forza già a metà di questa settimana.

E sarà un passaggio del tutto inutile per dare un freno le pene della siccità che sta devastando il nostro Paese. Per quanto riguarda le temperature c’è poco spazio per le interpretazioni: saliranno ancora. Si sfonderà il muro dei 40 gradi con picchi fino a 42 nel Foggiano, nel Materano e nel Catanese.

I rovesci e i brevi temporali invece saranno attesi per martedì su Alpi occidentali, poi tutto il Nordovest, Lombardia, ovest Emilia, entro sera anche su Trentino Alto Adige, alto Veneto e Carnia. Al centro sud invece a farla da padrone resterà il caldo. Ma c’è una zona del Paese che più di ogni altra soffrirà il caldo: l’entroterra catanese. Qui secondo gli esperti le temperature raggiungeranno il tetto record dei 44 gradi.