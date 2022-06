Auto e moto fuori strada, tre incidenti: gravi due giovani

Tre gravi incidenti stradali si sono verificati nella giornata e nella serata di ieri a Reggio Calabria. A rilevarli, è stata la Polizia Locale. A Gallina, si sono scontrate due autovetture. Una giovane di 31 anni, in condizioni critiche, è stata trasportata in ospedale, in gravi condizioni. E’ attualmente in codice rosso. Motociclista fuori strada nel centro cittadino, invece, nel pomeriggio. In questo caso, il centauro si è dato alla fuga e gli agenti hanno trovato solo il veicolo, che peraltro risultava rubato. Gravi pure le condizioni di un ragazzo, finito fuori strada nella serata di ieri con il suo motorino.

Foto di repertorio