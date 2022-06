Anche nel Vibonese battuti ciak del colossal “Il monaco che vinse l’Apocalisse”

Hanno fatto tappa a Zungri le riprese del colossal “Il monaco che vinse l’Apocalisse”, del regista italo-americano Jordan River, prodotto da Delta Star Pictures, con il supporto del Ministero della Cultura e della fondazione Calabria Film Commission e in collaborazione con Ciakalabria, che sta fornendo maestranze e attrezzature cinematorgafiche.

Il film ripercorre la storia di Gioacchino da Fiore, abate e teologo calabrese, predicatore di una chiesa “umile e serva del Signore”.

Il cast vanta professionisti di altissima caratura, quali gli attori Remo Girone, Felicity Jones, Adrian Paul e Bill Hutchens, lo scenografo Davide De Stefano e il direttore della fotografia Gianni Mammolotti. I ciak del colossal vengono battuti in diverse regioni d’Italia; in Calabria i principali luoghi scelti per le riprese sono la Sila, il Parco nazionale del Pollino, San Giovanni in Fiore, Cosenza, Cutro, Roseto Capo Spulico, San Sosti.

Il meraviglioso sito delle grotte di Zungri ha offerto la location alle scene ambientate a Gerusalemme: le bellezze naturali del luogo ben si sono prestate allo scenario che il regista e lo scenografo hanno inteso ricreare. A portare il set a Zungri è stato l’attore e professionista a 360 gradi del mondo cinematografico Costantino Comito (che nel film interpreterà il sultano Saladino), il quale ha intuito le potenzialità del posto per la riproduzione dei luoghi richiesti dalle scene. “L’audiovisivo è un fondamentale mezzo di promozione territoriale-ha spiegato Comito-: per la Calabria e i suoi borghi il cinema può rappresentare un concreto volano di sviluppo, ponendo le basi per interessanti progetti di cineturismo”.

Grande entusiasmo in paese per l’arrivo, per la prima volta, di un set cinematografico. Soddisfatti il sindaco, Franco Galati, e la direttrice del sito delle grotte, Maria Caterina Pietropaolo.