Costa addirittura tre euro per un’ora parcheggiare in alcune zone di Tropea. Nella Perla del Tirreno, meta prediletta del turismo in Calabria, prezzi dunque alle stelle dall’inizio di giugno alla fine di settembre. L’aumento, tuttavia, non è uniforme su tutto il territorio comunale. Il costo di 3 euro riguarda la zona dell’Isola di Tropea. Non mancano, a tal proposito le polemiche, legate ai servizi non sempre ottimali erogati e soprattutto alle difficoltà di raggiungere, lungo strade impervie, la meta turistica.