Sangue sulle strade calabresi, motociclista perde la vita

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo la statale 106 Jonica nella carreggiata in direzione Reggio Calabria, in località San Giacomo-Marinella (km 316,300), provincia di Cosenza. Nell’incidente autonomo, che ha coinvolto una moto, per cause in corso di accertamento, una persona è deceduta. Il traffico è stato temporaneamente rallentato.

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica che “l’ennesimo incidente stradale mortale avvenuto sulla Statale 106 nel comune di Calopezzati in provincia di Cosenza. Nel sinistro è coinvolta una moto ma è al vaglio delle forze dell’ordine, alle prese con i rilievi, la dinamica dell’incidente al fine di capire se si tratta o meno di un incidente autonomo. Nel sinistro ha perso la vita un motociclista di cui al momento non sono note le generalità e la provenienza. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri per gli adempimenti di competenza ed oltre ai sanitari del 118 anche l’Elisoccorso il cui impiego è stato, purtroppo, inutile. Invitiamo tutti alla massima prudenza sulla famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria.”