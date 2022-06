Meteo, in arrivo un’andata di caldo africano

Dopo Hannibal e Scipione sta per arrivare il terzo e durissimo anticiclone africano dell’estate 2022, sebbene da un punto di vista strettamente astronomico la stagione debba ancora iniziare: si sta già preparando lui, Caronte. Si prevede già dalla giornata di domani un’intensa ondata di caldo africano, con picchi intorno ai 40 gradi.

Ci avvieremo ad affrontare almeno una settimana (anche 10 giorni) tra le più calde di sempre per il mese di giugno e in assoluto della stagione estiva. La nuova rimonta anticiclonica di matrice sub-tropicale sosterà nel Mediterraneo centrale, favorendo un altro e deciso rialzo delle temperature che, differenza della precedente, dovrebbe essere più veemente e durevole.

La prima regione a essere colpita da questa nuova ondata di caldo africano sarà la Sardegna che martedì sarà raggiunta dalle prime masse d’aria infuocate provenienti dal nord-Africa e che faranno balzare la colonnina di mercurio con picchi nelle aree interne dell’isola prossimi ai 40 gradi. La fiammata africana colpirà quindi il resto d’Italia e in particolare sulle regioni centro-meridionali, nella giornata di mercoledì dove nelle aree interne pianeggianti si raggiungeranno picchi vicini o addirittura superiori a 40 gradi per diversi giorni. Nei prossimi giorni, l’alta pressione africana si estenderà ulteriormente sul nostro Paese dove il clima sarà destinato a divenire ancora più rovente con temperature davvero esageratamente superiori alla media climatologica del periodo. La domenica di oggi è caratterizzata dal bel tempo. Da lunedì, sole praticamente ovunque, e temperature che schizzeranno fino a 38-40 C dapprima al Centro-Nord, poi anche al Sud. Possibile effimero calo termico con l’arrivo di temporali tra giovedì 23 e venerdì 24, poi ancora tanto caldo.