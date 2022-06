Giovane sbanda e si schianta contro le protezioni, immediati i soccorsi

Una giovane è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale sulla bretella a Reggio Calabria. Terribile l’impatto contro il guardrail che ha determinato serie conseguenze per la giovane, ritrovata priva di sensi e riversa sul volante. Immediati sono scattati i soccorsi: la malcapitata è stata condotta in ospedale anche se le sue condizioni sono apparse subito in netto miglioramento.