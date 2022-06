Muore di fame una neonata partorita in casa

Una neonata partorita in casa in Sardegna, sarebbe morta dopo 5 giorni di fame, è questa la terribile ipotesi che si sta facendo strada nelle indagini sul caso. Sulla tragedia c’è molto riserbo, ma sembra molto probabile che la piccola sia deceduta di inedia perché non nutrita in maniera adeguata dopo il parto, avvenuto a Burgos, un paese in provincia di Sassari.

Il corpicino della neonata verrà esaminato dal medico legale. Dalle poche informazioni trapelate si sa che la madre ha appena 18 anni, e avrebbe partorito in casa. Invece non sono stati resi noti altri particolari come chi ha assistito la donna al momento del parto e a quando risalga con precisione la morte della bimba. In queste ore i carabinieri stanno ascoltando familiari e conoscenti per comprendere tutti gli aspetti della vicenda.