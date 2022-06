CORONAVIRUS CALABRIA | Quasi mille i nuovi positivi

Sono 942 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sul territorio regionale, a fronte di 3791 tamponi processati; il tasso di positività si attesta, dunque, al 20,85%.

Il bollettino diramato dalla Regione Calabria riporta, inoltre, 1 decesso e 1205 guarigioni; rimangono stazionari i ricoveri nei reparti ordinari (137), mentre diminuiscono -anche per via dei decessi- quelli in terapia intensiva (7 per un totale di +1).

Provincia per provincia, si hanno i seguenti incrementi:

Catanzaro +186; Cosenza +350; Crotone +66; Reggio Calabria +306; Vibo Valentia +25; altra regione o stato estero +9

Il quadro complessivo, dall’inizio della pandemia, è il seguente:

– Catanzaro: casi attivi 3508 (31 in reparto, 4 in terapia intensiva, 3473 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59678 (59359 guariti, 319 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 22402 (55 in reparto, 1 in terapia intensiva, 22346 in isolamento domiciliare); casi chiusi 83921 (82805 guariti, 1116 deceduti).

– Crotone: casi attivi 712 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 704 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41103 (40870 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2666 (37 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2627 in isolamento domiciliare); casi chiusi 143999 (143211 guariti, 788 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 772 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39355 (39182 guariti, 173 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica :”Oggi 188 positivi di cui 2 fuori regione”.

L’Asp di Cosenza comunicanel setting fuori regione si registrano 7 nuovi casi a domicilio