CORONAVIRUS CALABRIA | Sono 840 i nuovi positivi

Sono 840 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sul territorio regionale, a fronte di 3748 tamponi processati; il tasso di positività si attesta, dunque, al 20,41%.

Il bollettino diramato dalla Regione Calabria riporta, inoltre, 2 decessi e 1274 guarigioni; rimangono stazionari i ricoveri nei reparti ordinari (135), mentre diminuiscono -anche per via dei decessi- quelli in terapia intensiva (6 per un totale di +1).

Provincia per provincia, si hanno i seguenti incrementi:

Catanzaro +180; Cosenza +340; Crotone +63; Reggio Calabria +213; Vibo Valentia +33; altra regione o stato estero +11

Il quadro complessivo, dall’inizio della pandemia, è il seguente:

– Catanzaro: casi attivi 3477 (36 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3438 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59523 (59204 guariti, 319 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 22666 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 22617 in isolamento domiciliare); casi chiusi 83307 (82191 guariti, 1116 deceduti).

– Crotone: casi attivi 710 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 702 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41039 (40806 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2666 (37 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2627 in isolamento domiciliare); casi chiusi 143693 (142906 guariti, 787 deceduti).