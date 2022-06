Alla CyberChallenge partecipa uno studente dell’IIS ITG e ITI di Vibo

E’ di Briatico e studia Informatica all’IIS ITG e ITI di Vibo Valentia il più giovane CyberDefender calabrese e rappresenterà l’Unical insieme ad altri 5 studenti universitari alla Gara nazionale di Torino.

La CyberChallenge è un programma di formazione per i giovani talenti tra i 16 e i 24 anni, è la principale iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica. L’obiettivo per l’edizione 2022 è di coinvolgere almeno 5.000 tra i migliori studenti in Italia e di incoraggiarli a riempire i ranghi dei futuri professionisti della cybersecurity, mettendo così a disposizione del sistema paese le loro capacità.

Dal 2020 CyberChallenge.IT è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze, è organizzato da esperti in cybersecurity delle università e dalle più grandi aziende di sicurezza con il supporto del Ministero della Difesa.

Il giovane Gabriele Prestia, ha svolto il test di ammissione alla challenge nel mese di febbraio di quest’anno, studente di 4E dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni dell’Istituto vibonese, guidato dal dirigente scolastico Maria Gramendola. Il test si articolava in tre prove diverse e doveva essere svolto interamente in lingua inglese.

Il giovane CyberDefender ha superato le prove ed ha frequentato un percorso formativo della durata di circa 4 mesi, presso l’Università della Calabria, insieme ad altri 20 colleghi quasi tutti universitari. Il percorso formativo comprendeva una formazione su diversi settori della cybesecurity, a partire dalla parte web fino alla parte software.

Alle gare locali del 01/06/2022, si sono candidati 14 dei 20 partecipanti al programma. La gara ha visto i partecipanti sfidarsi nel risolvere delle challenge jeopardy basate sul programma svolto durante la fase di formazione.

Al termine delle gare locali è stata annunciata la squadra composta da 6 dei 14 partecipanti, che rappresenterà l’Università della Calabria alla Gara Nazionale che si svolgerà a Torino il 30/06/2022 – 01/07/2022 ed il nostro giovanissimo Gabriele è rientrato nella selezione. In bocca al lupo!