Domenica di sangue in Calabria, scontro auto-camper: muore un giovane

Grave incidente stradale questa mattina, lungo la Statale 106 jonica, nel tratto crotonese, nel comune di Strongoli. A scontrarsi violentemente una Fiat 112 ed un camper.

Il conducente della vettura, un giovane di 31 anni, è morto sul colpo. Ferito l’autista dell’altro mezzo. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone e i sanitari del 118 che hanno condotto il ferito in ospedale.

quadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone sede centrale è distaccamento di Cirò Marina sono intervenute per Incidente stradale sulla Ss106 nel Comune di Strongoli. Trattasi di un incidente stradale che ha coinvolto un auto Fiat 112 ed un camper. Al momento la SS106 al km 261, 800 è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.