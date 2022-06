Amministrative e Referendum, dati sull’affluenza alle 12

Si vota oggi per le elezioni comunali e per i referendum. Si vota in poco meno di 1000 comuni, per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni. Quando sono noti i dati relativi intorno a circa un terzo degli 818 comuni gestiti dal Viminale, l’affluenza alle urne alle ore 12 va collocandosi intorno al 17,43% (era stato del 19,64% alle precedenti omologhe, ma si era votato in due giorni).

In Calabria l’affluenza alle 12 per le elezioni amministrative è del 17,05%, inferiore alle precedenti Comunali (18,69%). Ai link i dati in tutti i comuni chiamati a rinnovare la rappresentanza.

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

Referendum

Quorum lontanissimo per i cinque quesiti referendari. Alle ore 12 i primi dati sull’affluenza al referendum della giustizia parlano di una partecipazione molto bassa, con un’affluenza che è sotto il 7% per cento. A indicare il trend negativo è il fatto che il dato sull’affluenza delle ore 12 è anche più bassa di quella di un altro referendum-flop: quello sulle trivellazioni che alla stessa ora aveva visto l’8.36% di elettori ai seggi.

In Calabria per il referendum 1 (Incandidabilità dopo condanna) l’affluenza è del 5,41%. Per il quesito 2 (Limitazione misure cautelari) è del 5,33%. Quesito 3 (Separazione funzioni dei magistrati) è del 5,49%. Quesito 4 (Membri laici consigli giudiziari) è del 5,34%. Quesito 5 (Elezioni componenti togati Csm) è del 5.40%.