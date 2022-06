Vibo città del libro, si inizia con la Fiera del Fumetto

Chiuso il capitolo di “Vibo Capitale italiana del Libro” si apre quello di “Vibo città del Libro”, i cui eventi inizieranno nel prossimo week end.

“Il ricco calendario di iniziative finanziato dalla Regione Calabria-spiega l’assessore al Turismo, Michele Falduto-sarà inaugurato dalla “Fiera del Fumetto, Arte & Cosplay”, in programma l’11 e il 12 Giugno.Gli eventi organizzati si svolgeranno prevalentemente all’interno di Palazzo Gagliardi ma interesseranno anche altri spazi cittadini che per l’intera durata del prossimo fine settimana saranno dedicati al fumetto; all’animazione; ai giochi e al fantasy con la presenza di cosplayer che animeranno le vie della nostra Città. Stand espositivi; aree giochi di ruolo e da tavolo; laboratori creativi; corner dedicati agli illustratori; libri e musica. Un mix di attività che hanno come unico comune denominatore: la passione per il mondo fumettistico”.

La Fiera del fumetto si concluderà domenica 12 Giugno con Himorta, la più famosa cosplayer italiana e il concerto, in Piazza Diaz, dei Crazy Toons, cartoon live band.

“Sono molto contento di iniziare con questo evento la stagione estiva-afferma Falduto-, perché focalizza molto l’idea progettuale che sto portando avanti come Assessore al Turismo della Città assieme al sindaco e all’intera Amministrazione. Una città che funga da fulcro attivo sia per il turista che per il cittadino e che sia da collante per tutte le fasce d’età. Dai meno giovani ai più giovani. A tal proposito, da giovane amministratore, raccolgo con entusiasmo, soddisfazione e non poca speranza, la notizia apparsa su “Il Sole 24 ore”, in questi giorni, secondo cui la Provincia di Vibo Valentia, di cui siamo Comune capoluogo, è la provincia calabrese in cui i giovani vivono meglio”.