Allerta Meteo, venerdì 10 giugno freddo e rischio alluvioni sulla tirrenica

Calabria e Sicilia si preparano a vivere una violenta ondata di maltempo che si concretizzerà tra Giovedì sera e Sabato mattina e determinerà fenomeni meteo estremi per tutta la giornata di venerdì 10 giugno.

Dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi, infatti, le temperature stanno già diminuendo e la prima rinfrescata c’è stata, seppur parziale. Siamo passati da temperature massime di +35/+36°C agli odierni +30°C diurni, mentre nelle ore notturne la colonnina di mercurio sulle rive dello Stretto è scesa dai +26/+27°C dello scorso weekend agli attuali +23°C, comunque ancora elevati.

Nelle prossime ore, però, è atteso un vero e proprio crollo delle temperature: Giovedì si ridurranno di 1-2°C per poi piombare Venerdì su valori autunnali (minime di +17/+18°C, massime non oltre i +23/+24°C, come se fossimo a novembre).

Uno scenario altrettanto estremo, in termini opposti, rispetto al caldo anomalo dello scorso weekend: oltre al freddo, però, avremo maltempo particolarmente violento, proprio a causa di contrasti termici così importanti.

Si verificheranno temporali violentissimi, con grandine e numerose trombe d’aria in modo particolare nell’area del basso Tirreno compresa tra le isole Eolie, la Costa Viola e il Golfo di Patti. Proprio la fascia tirrenica sarà la più colpita dalle precipitazioni: si verificheranno vere e proprie alluvioni-lampo con frane e inondazioni a causa di piogge torrenziali che scaricheranno oltre 150mm di pioggia in poche ore.

Il maltempo sarà particolarmente intenso per tutto l’arco della giornata di Venerdì, dalle prime ore del mattino alla notte seguente. Soltanto sabato il tempo migliorerà, seppur dopo le ultime piogge residue nelle prime ore del mattino. Le temperature rimarranno gradevoli con un forte vento di maestrale.