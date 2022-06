Era stata punta da una zecca: morta pensionata di 70 anni

Tragedia in Sardegna. Una donna di 70 anni di Ulassai, in Ogliastra, è morta questa mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lanusei, dove si trovava ricoverata da 4 giorni in seguito a una grave infezione, la rickettsiosi, provocata da una puntura di zecca. La donna era arrivata in ospedale il 2 giugno scorso, quando il suo quadro clinico era già molto grave: febbre altissima, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e alle articolazioni.