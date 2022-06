Previsioni meteo, weekend nella morsa di Scipione. Quando sarà il picco del caldo

Le previsioni meteo di domani, sabato 4 giugno, annunciano una giornata prevalentemente soleggiata in Italia, con temperature in ulteriore aumento soprattutto al Centro-Sud, dove caldo e afa saranno particolarmente asfissianti. I disagi provocati dall’intensa ondata di calore cresceranno se possibile ancora di più nella seconda metà del weekend, quando sulle due Isole Maggiori i termometri potranno addirittura superare i 40 gradi. Di contro, sempre domenica, l’intrusione di aria fresca e instabile favorirà lo sviluppo di forti contrasti atmosferici, che potranno tradursi in violenti acquazzoni al Nord.

Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che sabato l’anticiclone Scipione continuerà a dettare legge in tutto il Paese. A parte qualche isolato temporale pomeridiano in Alto Adige, il tempo sarà ovunque stabile, con cielo mediamente sereno o non troppo nuvoloso. Faranno eccezione il transito di un po’ di nubi alte sulle regioni centrali e alcune velature sui settori meridionali, che a tratti potrebbero appannare il sole (dettagli in fondo all’articolo). Soprattutto al Centro-Sud la prepotente fiammata africana determinerà l’ennesima impennata della colonnina di mercurio, portando diffusamente le massime oltre i 35 gradi.

Gli esperti di 3BMeteo confermano che domenica 5 giugno il caldo afoso non darà tregua, e anzi si registreranno localmente nuove punte record di 40 gradi specie nelle zone interne della Sicilia. Al contempo, si legge sul sito, l’arrivo di un flusso atlantico tenterà di erodere l’estremità settentrionale dell’anticiclone, generando instabilità su parte del Nord. Ne conseguiranno temporali a volte violenti, ma anche grandinate e nubifragi accompagnati da colpi di vento tra le Alpi e le pianure limitrofe, in successivo sconfinamento sugli altri settori padani. Ancora tempo molto soleggiato sul resto dello Stivale.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 4 giugno

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo, con qualche nube in più sulla Liguria. Temperature massime: 26° a Genova, 30° a Torino, 32° a Milano.

Nord Est

Soleggiato ma con nubi sparse, in particolare tra Veneto ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio occasionali temporali sulle Dolomiti. Temperature massime: 34° a Bolzano, 33° a Bologna, 29° a Venezia.

Centro e Sardegna

Al mattino cielo più coperto sulla Sardegna, per il resto molto sole, ma con nubi alte di passaggio al pomeriggio soprattutto fra Toscana e Lazio. Temperature massime: 30° a Cagliari, 35° a Firenze e Roma.

Sud e Isole

Tempo stabile e soleggiato, ma con qualche velatura specie sull’Appennino. Cielo molto sereno in Sicilia. Temperature massime: 33° a Napoli, 37° a Bari, 32° a Palermo.