Rocco Lico è stato dichiarato “Cittadino Illustre” di Mileto (Video)

Mileto ha un cittadino illustre e lo celebra per come merita: per gli eccezionali risultati raggiunti nello studio dei “buchi neri”.

La scoperta scientifica di maggiore rilievo, che sta svelando agli umani i misteri della galassia confermando la teoria della relatività che il genio di Einstein concepì cento anni fa profuma anche di Calabria, perché nello straordinario tema mondiale che ha raggiunto questa importante tappa scientifica vi è anche l‘astrofisico Rocco Lico, giovane scienziato nato e cresciuto a Mileto.

La storia di questo calabrese di Mileto di 37 anni può, anzi deve rappresentare un modello per tanti giovani che non devono sentirsi svantaggiati se costretti a partire da un piccolo centro della Calabria.

Rocco Lico, con impegno e studio, abnegazione e passione, partendo dalla sua Mileto ha raggiunto traguardi eccezionali. E, adesso, tornato nella sua casa, tra i suoi affetti, riceve il giusto riconoscimento, che il sindaco Salvatore Giordano ha riassunto nella targa che alla fine dell’incontro con la cittadinanza e soprattutto gli studenti gli ha consegnato.

Una giornata di orgoglio miletese e calabrese