Sono state 400 le tessere sostenitori rilasciate nella Campagna di Tesseramento della “Lega Salvini Premier” per il 2022 nella città di Reggio Calabria e provincia grazie all’attività dei militanti “cuore pulsante della Lega e sentinella dei territori”, come li definisce Franco Recupero, segretario provinciale per la “Lega Salvini Premier” nella città dello Stretto. Recupero che ricorda anche il costante impegno messo nella raccolta firme della scorsa estate per il Referendum sulla Giustizia che si terrà il prossimo 12 giugno, con una media di 25-30 gazebo a settimana, l’adesione alla Lega di altri amministratori comunali, “insomma una Lega in crescita grazie all’impegno di tanti che credono nei valori e nella identità della Lega. Ci aspettano tante altre battaglie e siamo prontissimi ad affrontarle”, evidenzia ancora il segretario.

“Abbiamo conosciuto ai gazebo tanti cittadini, li abbiamo ascoltati con grande attenzione e in tanti hanno aderito al nostro partito, continueremo a farlo anche in questo fine settimana sui territori e nei gazebo per ricordare la data del 12 giugno per il Referendum sulla Giustizia e perché votare Sì, per una giustizia più giusta”, conclude Recupero.