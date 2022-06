Tragedia sui binari: uomo travolto e ucciso da un treno in transito. Ecco dove

Un uomo di circa 70 anni è stato investito da un treno in transito a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. Sull’accaduto sta indagando la polizia ferroviaria giunta sul luogo dell’incidente. A perdere la vita è stato L.S., 76 anni, pensionato, residente nella frazione San Carlo. La dinamica è ancora da chiarire, ma sembra che l’anziano stesse cercando di attraversare la linea ferrata, senza accorgersi del sopraggiungere del convoglio. Nel pomeriggio, bordo della sua Panda ha raggiunto la stazione di Condofuri, dove ha trovato parcheggio in piazza. Una volta sceso si è quindi diretto verso l’ingresso, arrivando a ridosso dei binari. Probabilmente voleva raggiungere la spiaggia. Quando ha tentato di attraversare i binari è stato travolto dal treno.