Agguato nella notte, ferito un 39enne nella sua auto

Le armi da fuoco tornano in azione in Calabria. Particolarmente calda resta l’area di Corigliano-Rossano. Dopo un omicidio ed un tentato omicidio a cavallo di un mese, ieri sera alcuni colpi d’arma da fuoco hanno raggiunto un pregiudicato, noto alle forze dell’ordine per reati di droga. Da quanto si apprende, l’uomo è rimasto lievemente ferito ad un braccio ed una gamba ed avrebbe raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale “Giannettasio” dove gli sono state prestate le cure del caso.

Pare che l’uomo, 39 anni, stesse rincasando con la sua auto quando sarebbe stato superato da un altro mezzo, forse un furgone dal quale sarebbe sceso chi ha sparato. Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di Rossano guidati dal dirigente Cataldo Pignataro. L’episodio si è verificato proprio ai confini di quelli che erano i due ex comuni di Corigliano e Rossano, alla fine del lungomare che si snoda da Schiavonea.