Comunali Ionadi, l’appello di Signoretta ai giovani: “Votiamo per cambiare”

“Sento il dovere di scrivere, con il cuore in mano, a tutti i miei coetanei che per motivi di studio o di lavoro si trovano lontani dalla propria terra. Ad ognuno di voi e per ognuno di voi stiamo dedicando il massimo impegno affinché si restituisca una concreta Opportunità di poter scegliere di tornare. Allo stesso modo, ai giovani che risiedono nella nostra comunità, stiamo lanciando un messaggio di speranza e di rinnovato entusiasmo: lottiamo affinché nascere in Calabria non rappresenti mai più uno svantaggio, ma si traduca invece in motivo di orgoglio”. E’ l’appello ai giovani del candidato a sindaco di Ionadi Fabio Signoretta.

Lo stesso conclude: “Per concretizzare questa Opportunità, però, c’è bisogno che il 12 Giugno ci sia un forte segnale di discontinuità. Un vero e proprio atto di riscatto da parte di ognuno di voi. Ora più che mai è importante la vostra presenza qui, perché il progetto politico di “Per Jonadi – Fabio Signoretta sindaco” diventi lo “strumento” per ridare alla nostra terra una prospettiva di futuro per chi qui ci è nato e per chi nascerà”.