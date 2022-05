In attesa dell’uscita ufficiale prevista per il 2 giugno, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha pubblicato l’anteprima del video della canzone “Alla salute” girato interamente in Calabria fra Scilla e Gerace.

La regia del video è del calabrese Giacomo Triglia (regista, fra gli altri, dei video della Brunori Sas), e ha ricevuto il supporto della Calabria Film commission.