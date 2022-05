Conduttrice veneta razzista, Occhiuto: “Intervenga l’Ordine dei Giornalisti”

“Questa “giornalista” si è rivolta ad un bambino calabrese di 7 anni, che esultava per la vittoria del Cosenza, con l’ennesima frase razzista. Mi chiedo come si possa ridurre la bellezza dello sport a tanta violenza verbale come avvenuto nelle ultime settimane. Auspico che l’ordine dei giornalisti prenda immediatamente provvedimenti, e che qualcuno – con umiltà – inizi a chiedere scusa pubblicamente”. Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, pubblicando il video, divenuto virale, di quanto accaduto lo scorso 20 maggio, nel post partita tra il Cosenza e il Vicenza, durante una diretta dell’emittente locale veneta Tva.