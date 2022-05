Le ceramiche del maestro Ferraro apprezzate a Dubai

In Calabria c’è un’arte molto amata che si tramanda da secoli in questa terra. Si tratta della lavorazione della ceramica che in alcune zone assume vero e proprio valore di culto come a Seminara ad esempio.

I maestri ceramisti di Seminara usano tecniche antichissime che si tramandano di famiglia in famiglia per realizzare oggetti di una bellezza preziosa che attira sempre il gusto della clientela. Anche gli stranieri si meravigliano per la raffinatezza delle opere e non vedono l’ora di accaparrarsene una per sfoggiarla nella propria casa.

A Seminara la tecnica di origine bizantina dell’ingobbio policromo invetriato è tipica e ancora oggi realizzata. Diverse le fornaci attive che utilizzano ancora come combustibile il nocciolo di ulivo.

Anche le notti dell’Expo di Dubai sono state illuminate dalle creazioni in ceramica di Seminara. Sono quelle del maestro Enzo Ferraro che ha partecipato, con le sue opere, agli appuntamenti organizzati da Confartigianato Calabria e Regione Calabria in collaborazione con la Camera di commercio italiana a Dubai.

I lavori del maestro sono stati apprezzati dai tanti buyers accorsi nello stand e che hanno potuto visionare con i propri occhi delle opere originali lavorate in maniera innovativa ma con la dedizione di un tempo.

L’azienda, infatti, è stata fondata dal nonno del maestro Ferraro ed è poi proseguita con il padre e gli zii fino ad arrivare a lui.

La base fondante delle creazioni di Enzo Ferraro è la ricerca innovativa. Nel corso degli anni, infatti, si è formato presso diverse altre aziende per cercare di realizzare opere sempre nuove e che possano attirare il gusto della clientela. Una ricerca basata sull’amorevole cura del particolare che guarda alla tradizione delle ceramiche di Seminara ma che ha il coraggio di aprirsi al futuro per capire, sempre meglio, il gusto dei possibili acquirenti che vogliono portarsi a casa un oggetto unico nel suo genere.

Grappoli di frutta, animali, oggetti creati appositamente per abbellire la casa, maschere apotropaiche sono solo alcuni dei soggetti realizzati da Ferraro; oggetti che rapiscono per la vivacità dei colori con cui sono lavorate e che catturano per la loro bellezza e unicità. Unicità che solo le ceramiche di Seminara possono avere per qualità e splendore.

Le sapienti mani del maestro tramutano sul tornio la ceramica in tutti questi oggetti che richiamano al mito, all’amore per la propria terra, al divino, al terreno. Le ceramiche di Seminara descrivono tutti gli elementi terresti in una connessione che va al di là del semplice acquisto di un oggetto. Chi compra una delle opere di Enzo Ferraro porta con sé un pezzo di tradizione di un angolo di Calabria capace di rinnovarsi nel tempo ma rimanendo attaccato alle proprie salde radici.

Le opere, inoltre, sono sostenibili perché hanno eliminato l’ossido di piombo dai materiali utilizzati per fare spazio a colori più pregiati capaci di trasformare gli oggetti in lavori unici nel loro genere.