Cisl, Sbarra rieletto segretario generale

Luigi Sbarra è stato rieletto segretario generale della Cisl. Il Consiglio generale, riunito a conclusione del XIX congresso confederale, lo ha confermato alla guida del sindacato di via Po, per altri quattro anni, all’unanimità.

Occhiuto: “congratulazioni a Sbarra”

“Congratulazioni a Luigi Sbarra, rieletto segretario generale della Cisl. Una personalità di esperienza e di grande valore, ancora alla guida di un importante sindacato. Sarà per me fondamentale avere questo prezioso alleato per condurre anche a livello nazionale le battaglie per la nostra Calabria. Auguri e buon lavoro”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Le congratulazioni di Mancuso

“Avere un calabrese alla guida di una grande organizzazione sindacale come la Cisl è motivo di orgoglio, ma anche di incoraggiamento, in uno dei frangenti più difficili per il Paese e l’Occidente, per l’azione che Giunta e Consiglio regionale della Calabria stanno mettendo in campo col proposito di risolvere questioni fondamentali per lo sviluppo sostenibile. A Luigi Sbarra, confermato nel prestigioso ruolo di segretario generale della Cisl, le congratulazioni mie personali e del Consiglio regionale che mi pregio di rappresentare”. E’ quanto afferma il presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso.