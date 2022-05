Vaiolo delle scimmie, “l’Italia ha già oltre 5 milioni di dosi di vaccino”

I casi confermati hanno superato i 200 nel mondo, mentre in Italia sono saliti a 12. Un primo caso è stato identificato ieri anche in Emilia-Romagna. Cinque le persone infettate invece in Lombardia. I pazienti presi in carico dall’Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma sono sei e “la buona notizia è che, soprattutto i primi, già stanno guarendo”, ha comunicato Francesco Vaia, direttore generale dello Spallanzani, secondo il quale la quarantena per il vaiolo delle scimmie non serve. Infatti, “deve essere isolato solamente chi è malato”, ha detto. Non c’è inoltre alcuna esigenza di “corsa al vaccino: il fenomeno è contenuto e di lieve entità, e la letalità – ha spiegato l’esperto – è veramente bassa e legata a problemi principalmente immunitari”.

Che non ci sia al momento allarme lo ribadisce anche Speranza: “Abbiamo attivato la nostra rete di sorveglianza sia a livello europeo sia a livello nazionale. Abbiamo un numero limitato di casi. Bisogna tenere alta l’attenzione ma senza allarmismi. È una vicenda – afferma – totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto col Covid”. E la situazione è “decisamente sotto controllo” anche per il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.