Ritorna la rassegna Milf con Jonathan Bazzi

Dopo un piccolo stop dovuto alla pandemia, ritorna M.I.L.F. (musica indipendente letteratura filosofia), la rassegna primaverile del Filo di Sophia che, quest’anno, festeggia i suoi 14 anni di attività culturali in città (e non solo).

Un cartellone di alto profilo e interesse, che annovera al suo interno diversi protagonisti della letteratura italiana contemporanea e del mondo del fumetto, accompagnati da incursioni musicali tematiche e ospitati all’interno della cornice romantica e decadente di Piazza Totonno Chiappetta, a due passi da Corso Telesio, all’altezza di Piazza Piccola, in quel di Cosenza Vecchia. Dal finalista al Premio Strega del 2020 Jonathan Bazzi, autore assai sensibile e trasparente, alle straordinarie competenze sociologiche e musicali di Valerio Mattioli fino a giungere ai bellissimi fumetti di Antonio “Holdenaccio” Rossetti dedicati al mitico Elliott Smith.

A impreziosire il tutto, dj set e installazioni audio-visive in collaborazione con il collettivo Tracey e tante altre sorprese in musica.

Giovedì 26 maggio si inizia in compagnia di Jonathan Bazzi e del suo “Corpi minori”. Venerdì 27 maggio in compagnia di Valerio Mattioli con il suo “Ex Machina”, con il supporto di Nadia Castiglione, Roberto Vagliolise e, a seguire, dalle ore 20 in poi, con la musica di Tracey all’interno degli spazi di GAIA Galleria Arte Indipendente Autogestita

Venerdì 17 giugno in compagnia di Antonio Holdenaccio Rossetti con il suo “Elliott Smith. Going nowhere”, con il supporto di Andrea Belcastro

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 18, nella suggestiva cornice di Piazza Totonno Chiappetta, a due passi dal cuore di Corso Telesio, saranno totalmente gratuiti e prevederanno un momento collettivo di socialità e convivialità mangereccia