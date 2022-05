Ennesima scossa di terremoto nella giornata di ieri in Calabria. Da qualche giorno, a muoversi è l’area interna della regione, dopo che per diversi mesi i terremoti sono stati registrati al largo delle coste. Il sisma, di magnitudo 2 che si è verificato nella notte del 21 maggio, poco dopo le 24, ha interessato l’area della Sila, con epicentro a Panettieri, in provincia di Cosenza. Non si segnalano danni alle persone nè alle cose.