Vino, Concours Mondial De Bruxelles inaugurata nel cosentino

La Calabria ha dato il benvenuto alla “carovana” del Concours Mondial de Bruxelles, prestigiosa competizione enologica di livello internazionale che si svolge a Rende (Cosenza) fino al 22 maggio con 310 professionisti degustatori arrivati da ben 45 nazioni.

Più di 7.300 i vini in concorso, con ben 143 etichette calabresi. Un’ottima occasione per la Regione Calabria che, grazie a un intenso programma di intrattenimento, conduce le delegazioni di assaggiatori in un vero e proprio viaggio alla scoperta dell’enogastronomia e delle bellezze locali.

Ad attendere gli ospiti internazionali ci sono Masterclass tematiche, degustazioni enogastronomiche, visite guidate tra dimore storiche e luoghi incantevoli, dalla montagna al mare, passando per le città. Questa mattina, a Rende, l’inaugurazione ufficiale dell’evento.

“C’è stato tanto lavoro, ma finalmente siamo partiti – ha detto all’Agi l’Assessore regionale al’Agricoltura Gianluca Gallo – e sembra che la partenza sia delle migliori, perché la Calabria si è presentata con l’abito migliore”.

“Dietro un evento simile c’è un grande investimento, anche in termini di risorse umane – ha aggiunto Gallo – ma appena ne avremo occasione organizzeremo un altro grande evento, vorremmo che ce ne fossero tanti altri perché questa Calabria strordinaria merita occasioni come questa”.