Istruzione tecnica superiore, un “patto” tra Unindustria e Cadmo

Si sono riuniti nella sede di Unindustria Calabria di via Eroi, a Catanzaro, il Presidente di Unindustria, Aldo Ferrara, il Presidente dell’ITS Academy Cadmo di Soverato, Pasqualino Serra, il Direttore di Unindustria Calabria, Dario Lamanna, e il Responsabile Marketing e Comunicazione dell’Academy, Eugenio Mercuri.

“È stato un incontro molto proficuo – ha dichiarato il Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara – durante il quale, anche a seguito della sottoscrizione del Protocollo Regionale per il sostegno e lo sviluppo del sistema dell’Istruzione Tecnica Superiore che ci vede tra i sottoscrittori con la Regione Calabria, sono state gettate le basi per costruire un percorso virtuoso che possa innescare, finalmente, il tanto agognato cambiamento culturale e, quindi, sociale ed economico”.

L’Academy Cadmo garantisce la formazione specialistica nel campo dell’ICT, su tre profili specifici: Cloud Specialist, Security Specialist e Programmatore 4.0.

“L’ICT – continua Ferrara – è il principale driver su cui il nostro sistema produttivo deve puntare per essere all’altezza delle sfide che riserva il prossimo futuro e che la Calabria può vincere solo costruendo competenze e abilità professionalmente riconoscibili e spendibili nel mercato del lavoro. La strategia di politica industriale della nostra regione si fonda su un sistema caratterizzato da smart manufacturing, industrie 4.0, sostenibile, che mira a potenziare il settore dell’hi tech, ma se i nostri ragazzi si formano e si specializzano fuori dalla Calabria o, peggio ancora, fuori dall’Italia rischiamo di non farli più rientrare e le loro competenze saranno a vantaggio di altri”.

“Trovare la strada giusta dopo il diploma non è semplice – dichiara il Presidente dell’Academy Cadmo, Pasqualino Serra. La nostra Academy offre, infatti, sia la possibilità di una formazione specialistica nel campo dell’ICT sia quella di conoscere da vicino le diverse opportunità professionali che la nostra regione offre. Cadmo – conclude Serra – è un luogo in cui sono imprenditori e professionisti a salire in cattedra, per trasmettere ai ragazzi passione ed esperienza. È il posto giusto per chi vuole iniziare oggi a costruire il proprio futuro”.

“Unindustria Calabria – conclude il Presidente Ferrara – non può che sposare la mission dell’ITS Academy Cadmo e sostenere questo ambizioso percorso in una logica di utile contaminazione. Questa collaborazione sarà certamente proficua, perché abbiamo un obiettivo comune: il desiderio e la necessità di creare competenze e professionalità, leve imprescindibili per la modernizzazione del nostro sistema produttivo”.