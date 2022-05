Il liceo Morelli di Vibo celebra le sue eccellenze letterarie

Il liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia, sabato 21 maggio alle ore 11, celebra La Festa del Libro–Scrittori si diventa.

L’evento, che si celebra nell’aula magna dell’istituto, vedrà la presentazione del libro dell’alunna Teresa Petrolo dal titolo “Coltiva il positivo” edito da Libritalia e del racconto “Il figlio della nera signora” dell’alunno Gianluca Porcelli, vincitore assoluto del premio nazionale “Le città di Berto” edizione 2021.

Ma le celebrazioni non finiscono qui. Infatti sarà anche l’occasione per comunicare a Teresa Petrolo d’essere la vincitrice del premio indetto dal Parco letterario di Rende “Donne di Calabria” 2022 per la migliore recensione letteraria.

L’incontro, introdotto dal dirigente scolastico Raffaele Suppa, sarà coordinato dalla prof.ssa Maria Concetta Preta e si avvarrà delle letture degli allievi della V B, che selezioneranno passi dai testi vincitori.