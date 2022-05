Coronavirus in Calabria | Ancora quattro decessi, positivi stabili

Prosegue senza sosta il monitoraggio del Covid19 nella nostra regione. Secondo il consueto bollettino ufficiale, tra ieri ed oggi sono stati eseguiti infatti 6.037 tamponi che hanno restituito altri 953 casi di positività, che portano dunque a 381.570 il numero di persone che finora hanno contratto il virus.

Non si ferma, però, nemmeno il bilancio delle vittime: ad oggi sono state 2.572 con altre quattro che si sono aggiunte nostro malgrado, tra ieri ed oggi, rispettivamente nel cosentino (3) e nel catanzarese (1).

In aumento anche i guariti: nelle 24 ore appena trascorse se ne annotano altri 3.182. In calo, poi gli attualmente positivi, che sono oggi 57.584 (-2.233 da ieri), dei quali 57.384 (-2.231) in isolamento domiciliare, 188 (-5) in reparto, e 12 (+3) in rianimazione.

Catanzaro: Casi Attivi 5.110 (52 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5.051 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53.660 (53.360 guariti, 300 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 31.735 (61 in reparto, 4 in terapia intensiva, 31.670 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 68.007 (66.919 guariti, 1088 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2.746 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.732 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 36.861 (36633 guariti, 228 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 4705 (51 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4653 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 136773 (136.000 guariti, 773 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 12.554 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.544 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 26.840 (26.670 guariti, 170 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 355 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. Inoltre, specifica che dei tre Dei 3 decessi comunicati oggi, 2 sono avvenuti in reparto ed 1 decesso è avvenuto a domicilio il 04/01/2022 e se ne è avuta notizia oggi. L’ASP di Catanzaro comunica 208 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.