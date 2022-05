A Vibo il 27esimo convegno nazionale dei Maestri del Lavoro

Si terrà a Tropea dal 26 al 29 maggio il 27esimo Convegno Nazionale dei Maestri del Lavoro. Organizzata dal Consolato di Vibo Valentia della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, sarà una “Quattro giorni” di lavori in Calabria, nel cuore enogastronomico del Mediterraneo per dibattere sul tema “Dieta mediterranea, salute, sostenibilità, lavoro.”

Un’ occasione attesa, imperdibile, per testimoniare alla Comunità Nazionale che la Famiglia Magistrale con responsabilità, coraggio, voglia di fare accelera sul cammino per la conquista di una nuova normalità, capace di affrontare con passione, competenza, conoscenza, le sfide che il mondo e il nostro meraviglioso Paese si trovano innanzi.

La conferenza stampa che illustrerà il programma dei lavori è in programma domattina alle 10:30 a Vibo Valentia, presso le sale del CEV a Palazzo Gagliardi.