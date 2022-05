Sangue sulle strade, una strage nell’ultimo weekend: 30 morti

Sono tornate le stragi sulle strade. Bastano tre numeri: 30 morti nell’ultimo fine settimana – l’avvisaglia si era già avuta a fine aprile -, 18 vittime erano motociclisti, gli incidenti mortali sono stati 28. L’Asaps di Giordano Biserni – che fa un lavoro meticoloso di raccolta dati – parte da qui per dare una spiegazione a un’emergenza mai finita. “Sicuramente – è l’analisi del presidente – abbiamo abbassato la guardia. Il tema incidenti stradali, dopo il Covid e la guerra, non è più all’ordine del giorno. Ma non è che i problemi si elidono, casomai si sommano. Di queste 30 vittime, 18 erano motociclisti. Ormai possiamo confidare solo nel mal tempo. Nel fine settimana precedente, infatti, quando una larga parte d’Italia era sotto la pioggia, i morti erano stati quasi la metà”.

Nel conto tragico delle vittime ci sono i giovanissimi, mette in rilievo Asaps. Come i ragazzi di 16 e 18 anni rimasti uccisi a Corleone (Palermo).

Fra le vittime, 26 uomini e 4 donne, fra loro il coinvolgimento e il decesso di ben 18 motociclisti. In Veneto e Toscana rispettivamente sono stati 4 i morti sulle strade, con un contromano vicino Livorno, tre i morti in Sicilia, tutti in provincia di Palermo. Tre i decessi in Calabria.

Ben 11, fa notare Asaps, le fuoriuscite autonome di veicoli, a dimostrazione che le cause possono essere la guida alterata, il colpo di sonno ma anche la distrazione al cellulare. Sono poi 7 i morti nelle notti del fine settimana. “Uno stragismo stradale – sottolinea Biserni – che non colpisce più l’opinione pubblica, nel silenzio del Parlamento dove non è all’orizzonte alcuna adeguata riforma del Codice della Strada, per contrastare i comportamenti più gravi al volante.”