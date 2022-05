Tragedia nella notte tra venerdì e sabato in Toscana. Un giovane di 36 anni, Japoco Varriale, è morto in un incidente stradale dopo aver imboccato in contromano l’autostrada Firenze-Pisa-Livorno. Fatale lo scontro con un’altra auto: l’uomo è morto sul colpo, mentre altri non quattro ragazzi che viaggiavano a bordo dell’altra vettura coinvolta nello schianto, tutti tra i 23 e i 26 anni, sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Varriale era un nuotatore, lascia moglie e figlioletto di un anno. Aveva trascorso la serata con amici, cenando fuori, nella zona del Cuoio. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’Interporto di Collesalvetti (Livorno). Secondo quanto è stato ricostruito fino ad ora il giovane ha preso la superstrada Firenze-Pisa-Livorno in contromano, continuando il tragitto per circa dieci minuti, incontrando poi al km 71 in direzione Firenze l’altra auto, che viaggiava nel giusto senso di marcia.