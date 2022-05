Maggio mese della Celiachia: ecco gli eventi programmati in Calabria

Maggio è il mese della settimana della Celiachia, un’occasione particolarmente sentita in Calabria in cui i rappresentanti regionali di Aiac(Associazione Italiana Celiachia) credono molto. Per questo dal 14 al 22 maggio una serie di eventi, tra il conviviale e il formativo, coinvolgeranno tanti comuni della regione allo scopo di sensibilizzare tutta la popolazione verso questa sempre più importante tematica.

Si inizia il 14 a Reggio Calabria su corso Garibaldi con un momento di condivisione pensato per conoscersi e scambiare esperienze personali. Seguirà un calendario ricco che alternerà occasioni live a quelle online come “diventa ambasciatore Aic”, un momento in cui, tramite le parole della già presidentessa Anna Cannizzaro, si imparerà a conoscere l’associazione e il suo decennale impegno.

Ampio spazio anche alla parte formativa che nei giorni successivi coinvolgerà 9 istituti Alberghieri che alla presenza della chef Antonella Torcasio e del Mastro pizzaiolo Vincenzo Fotia proveranno a dare vita ad un vero e proprio menù rigorosamente gluten free che provi a mischiarsi con le ricette della tradizione calabrese. Prima della conclusione dei lavori prevista per il 22, con l’annuale assemblea regionale, si svolgeranno anche una serie di incontri on line con 4 professionalità del comitato scientifico di Aic: la pediatra gastroenterologa Antonella Bellantoni, il gastroenterologo Stefano Rodinò, il nutrizionista Domenico Giuffrè e la psicologa Maria Assunta Martino che si alterneranno per rispondere alle domande dei partecipanti e dare consigli utili. L’assemblea regionale, quindi, chiuderà i lavori nello splendido castello Galluppi di Caria di Drapia con il patrocinio del comune, della Provincia di Vibo Valentia e del Consiglio della Regione Calabria. L’incontro partirà con i saluti del presidente Enrico Oriana e proseguirà con l’avvicendamento programmato alla guida del comitato scientifico di AIC.