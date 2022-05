Amministrative in 75 comuni, oggi e domani la presentazione delle liste

Saranno presentato a cavallo tra le otto di questa mattina e le 12 di domani le liste per le elezioni amministrative finalizzate a rinnovare l’amministrazione comunale di 75 comuni calabresi, poco meno di un sesto del totale. Il comune più importante in cui si voterà è Catanzaro, con i suoi oltre 89 mila abitanti, unico capoluogo di provincia in cui si andrà alle urne. A seguire Acri (21.458 abitanti), Palmi (18.721) e Paola (16.416): Catanzaro e questi tre Comuni sono gli unici che potrebbero richiedere il turno di ballottaggio (previsto il 26 giugno). Tra i centri più popolosi in cui si voterà ci sono inoltre Amantea con 13.754 abitanti, Villa San Giovanni con 13.395 abitanti, Bagnara Calabra (10.622 abitanti), Belvedere Marittimo (9.120), Pizzo (8.885), e Soverato (8.841). Il Comune più piccolo è quello di Staiti, in provincia di Reggio Calabria, con 279 abitanti.