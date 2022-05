Giovane del Vibonese candidato al Consiglio Nazionale Studenti Universitari

Rosario Losiggio, 22 anni di Sant’Onofrio, è uno studente al quarto anno del CdLM in Medicina e Chirurgia, presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ed è candidato alle elezioni per il rinnovo del CNSU 2022-2025, nella circoscrizione Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte e Liguria).

Già vicepresidente dell’associazione Valentia, ricopre attualmente la carica di Rappresentante degli studenti in Senato Accademico all’intento del proprio ateneo.

“Mi candido perché vorrei traslare a livello nazionale un modello di rappresentanza in cui credo fermamente e che ho avuto modo di sperimentare in ormai 6 anni di rappresentanza studentesca, tra liceo ed università: un sistema in cui le istanze oggetto di discussione sui tavoli del ministero o del parlamento siano il frutto delle reali esigenze degli studenti. Questo sistema si può attuare solo costruendo un network più solido, diffuso ed efficace tra i vari atenei, pubblici e privati”.

La segreteria nazionale dell’associazione augura buona fortuna a Rosario Losiggio; siamo convinti che con la sua professionalità e serietà, non potrà far altro che ampliare e far crescere il gruppo, aiutandoci ad affrontare tematiche importanti volte alla creazione ed alla valorizzazione del territorio del mondo universitario, al miglioramento delle sinergie all’interno dei territori messe in campo con varie associazioni di riferimento.