A Vibo entusiasmo alle stelle per l’arrivo del “Giro d’Italia” (VIDEO)

Grande entusiasmo anche in provincia di Vibo Valentia per il passaggio della sesta tappa del “Giro d’Italia”. La carovana in rosa, partita questa mattina da Palmi, arriverà nel pomeriggio a Scalea.

I ciclisti hanno attraversato la parte alta della provincia di Reggio Calabria, lungo la Statale 18 tirrenica inferiore, per arrivare poco prima delle 14 nel cuore di Vibo Valentia. Ad accoglierli centinaia di persone assiepate lungo la principale via cittadina. I ciclisti sono arrivati dall’Affaccio, sono entrati in via Dante Alighieri, sono passati per via Popilia, attraversando viale Kennedy e viale Matteotti, all’altezza dell’ospedale, e hanno quindi imboccato la Statale 18. Decine di bambini erano presenti nei punti strategici della città.

Imponente, poi, la coreografia di cappellini e palloncini. Insomma, entusiasmo alle stelle per una competizione che è ancora in grado di richiamare tantissima gente e a regalare alla città capoluogo di provincia una giornata veramente magica.